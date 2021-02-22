1000
Моя линия
СНУКЕР. Международные. Players Tour ChampionshipОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22-е февраля
Весь матч
1,26
-
3,45
2,30
8.50
1,55
1,55
9.50
2,30
4,10
7.50
1,19
22-е февраля
Весь матч
1,42
-
2,65
1,65
9.50
2,10
2,55
8.50
1,45
1,21
10.50
3,95
23-е февраля
Весь матч
1,58
-
2,24
1,71
9.50
2,02
2,70
8.50
1,40
1,23
10.50
3,80
23-е февраля
Весь матч
1,14
-
4,80
1,98
8.50
1,74
1,41
9.50
2,70
3,40
7.50
1,27
23-е февраля
Весь матч
1,40
-
2,75
1,65
9.50
2,12
2,55
8.50
1,46
1,21
10.50
4,00
23-е февраля
Весь матч
1,96
-
1,75
1,74
9.50
1,98
2,80
8.50
1,38
1,23
10.50
3,70
24-е февраля
Весь матч
2,95
-
1,35
1,63
9.50
2,15
2,50
8.50
1,47
1,20
10.50
4,10
24-е февраля
Весь матч
1,43
-
2,60
1,66
9.50
2,09
2,60
8.50
1,44
1,21
10.50
3,95