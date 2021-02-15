1000
Моя линия
СНУКЕР. Международные. Открытый чемпионат УэльсаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15-е февраля
Весь матч
1,34
-
3,00
2,09
5.50
1,66
1,29
6.50
3,25
4,80
4.50
1,15
15-е февраля
Весь матч
1,04
-
8,20
1,44
5.50
2,60
2,70
4.50
1,41
1,10
6.50
5,80
15-е февраля
Весь матч
1,63
-
2,15
2,28
5.50
1,56
1,34
6.50
3,00
5,40
4.50
1,12
15-е февраля
Весь матч
1,90
-
1,80
2,31
5.50
1,55
1,35
6.50
2,95
5,60
4.50
1,11
15-е февраля
Весь матч
1,86
-
1,84
2,31
5.50
1,55
1,35
6.50
2,95
5,60
4.50
1,11
15-е февраля
Весь матч
1,05
-
8,00
1,46
5.50
2,55
2,75
4.50
1,40
1,11
6.50
5,60
15-е февраля
Весь матч
3,30
-
1,28
2,01
5.50
1,71
1,27
6.50
3,40
4,50
4.50
1,16
15-е февраля
Весь матч
1,39
-
2,80
2,13
5.50
1,64
1,30
6.50
3,20
4,90
4.50
1,14
15-е февраля
Весь матч
1,38
-
2,80
2,13
5.50
1,64
1,30
6.50
3,20
4,90
4.50
1,14
16-е февраля
Весь матч
6,00
-
1,09
1,61
5.50
2,19
3,20
4.50
1,30
1,15
6.50
4,70