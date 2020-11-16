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СНУКЕР. Международные. Northern Ireland OpenОсновная линия

Победитель1X2
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15:00
1985
16-е ноября
Скотт ДональдсонМэддокс Ш.
Весь матч
1,05
-
7,80
1,47
5.50
2,50
2,80
4.50
1,39
1,11
6.50
5,60
15:00
1996
16-е ноября
Холт М.Вахеди С.
Весь матч
1,25
-
3,55
1,96
5.50
1,75
1,26
6.50
3,50
4,40
4.50
1,18
16:00
1024
16-е ноября
Трамп Дж.Грин Дж.
Весь матч
1,05
-
7,80
1,46
5.50
2,55
2,75
4.50
1,39
1,11
6.50
5,60
16:00
1999
16-е ноября
Уильямс М.Джонс Джейми
Весь матч
1,38
-
2,80
2,12
5.50
1,64
1,30
6.50
3,20
4,90
4.50
1,14
16:00
1998
16-е ноября
Урсенбахер А.Пэйфань Л.
Весь матч
1,31
-
3,15
2,05
5.50
1,69
1,28
6.50
3,35
4,70
4.50
1,16
16:00
2001
16-е ноября
Чэнь ЦзыфаньСюй Сы
Весь матч
2,23
-
1,58
2,27
5.50
1,57
1,34
6.50
3,00
5,40
4.50
1,12
17:00
2044
16-е ноября
Годун СяоДжонс Дуэйн
Весь матч
1,28
-
3,35
2,00
5.50
1,73
1,27
6.50
3,45
4,50
4.50
1,17
17:00
2003
16-е ноября
Гоулд М.Кларк Дж.Р.
Весь матч
1,39
-
2,75
2,14
5.50
1,63
1,31
6.50
3,20
4,90
4.50
1,14
17:00
2043
16-е ноября
Крейги С.Амири А.
Весь матч
1,00
-
12,00
17:00
2062
16-е ноября
Уилсон K.Лилли Д.
Весь матч
1,09
-
6,20
1,60
5.50
2,20
3,20
4.50
1,30
1,15
6.50
4,70
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