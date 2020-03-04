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СНУКЕР. Международные. Лига чемпионов. Финальный этапОсновная линия

Победитель1X2
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14:00
1617
4-е марта
Робертсон Н.Бинэм С.
Основное время
1,45
4.50
2,55
3,15
3.50
1,30
14:00
1598
4-е марта
Уилсон Г.Дональдсон С.
Основное время
1,45
4.50
2,50
3,25
3.50
1,30
15:00
1719
4-е марта
Макгилл Э.Робертсон Н.
Основное время
2,80
3.50
1,40
1,35
4.50
2,85
17:00
1815
4-е марта
Бинэм С.Уилсон Г.
Основное время
1,45
4.50
2,50
3,30
3.50
1,30
17:00
1740
4-е марта
Дональдсон С.Трамп Дж.
Основное время
2,75
3.50
1,40
1,35
4.50
2,90
18:00
1931
4-е марта
Робертсон Н.Уилсон Г.
Основное время
1,40
4.50
2,65
3,00
3.50
1,35
21:00
2247
4-е марта
Бинэм С.Дональдсон С.
Основное время
1,45
4.50
2,55
3,20
3.50
1,30
21:00
2111
4-е марта
Трамп Дж.Макгилл Э.
Основное время
2,65
3.50
1,40
1,35
4.50
2,95
22:00
2252
4-е марта
Уилсон Г.Макгилл Э.
Основное время
1,45
4.50
2,50
3,25
3.50
1,30
14:00
2305
5-е марта
Бинэм С.Трамп Дж.
Основное время
1,45
4.50
2,60
3,10
3.50
1,30
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