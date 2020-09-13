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СНУКЕР. Международные. Лига чемпионов 20/21Основная линия

Победитель1X2
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13:00
4105
13-е сентября
Дэй Р.Лоулер Р.
Весь матч
1,59
2,90
7,00
13:00
4148
13-е сентября
Трамп Дж.Чжэнъи Фан
Весь матч
1,14
5,00
24,00
14:00
4129
13-е сентября
Макманус А.Лилли Д.
Весь матч
2,08
2,55
4,10
14:00
4107
13-е сентября
Стивенс М.Дэвисон П.
Весь матч
1,54
2,95
7,60
15:00
4168
13-е сентября
Макманус А.Чжэнъи Фан
Весь матч
1,76
2,65
5,60
15:00
4117
13-е сентября
Стивенс М.Лоулер Р.
Весь матч
1,71
2,70
6,00
18:00
4165
13-е сентября
Дэй Р.Дэвисон П.
Весь матч
1,50
3,05
8,20
18:00
4097
13-е сентября
Трамп Дж.Лилли Д.
Весь матч
1,22
4,20
17,00
19:00
4135
13-е сентября
Лилли Д.Чжэнъи Фан
Весь матч
2,33
2,46
3,55
19:00
4102
13-е сентября
Стивенс М.Дэй Р.
Весь матч
3,25
2,49
2,45
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