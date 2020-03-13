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СНУКЕР. Международные. Gibraltar OpenОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
11:30
5442
13-е марта
Бинэм С.Грин Дж.
Основное время
2,00
5.50
1,70
1,25
6.50
3,40
4,55
4.50
1,16
11:30
5405
13-е марта
Бонд Н.Пинчес Барри
Основное время
2,15
5.50
1,60
1,30
6.50
3,15
5,00
4.50
1,14
11:30
5389
13-е марта
Гамильтон Э.Вулластон Б.
Основное время
2,30
5.50
1,55
1,35
6.50
2,95
5,50
4.50
1,12
11:30
5395
13-е марта
Ланнин БайО’Брайен Ф.
Основное время
2,15
5.50
1,65
1,30
6.50
3,20
4,95
4.50
1,14
11:30
5400
13-е марта
Манн М.Ксивен Мей
Основное время
2,20
5.50
1,60
1,30
6.50
3,10
5,00
4.50
1,14
11:30
5388
13-е марта
Уилсон Г.Ун Ну Тепчайя
Основное время
2,30
5.50
1,55
1,35
6.50
2,95
5,50
4.50
1,12
11:30
5399
13-е марта
Уилсон К.Си Цзяхуэй
Основное время
1,95
5.50
1,80
1,25
6.50
3,60
4,25
4.50
1,18
11:30
5429
13-е марта
Фрэйзер П.Макгилл Э.
Основное время
1,75
5.50
1,95
3,75
4.50
1,22
1,20
6.50
4,00
11:30
5440
13-е марта
Чандлер ХарвиПарсонс Р.
Основное время
2,00
5.50
1,70
1,25
6.50
3,40
4,55
4.50
1,16
13:00
5641
13-е марта
Бресель Л.Доэрти К.
Основное время
2,05
5.50
1,65
1,30
6.50
3,30
4,75
4.50
1,15
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