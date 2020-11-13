1000
Моя линия
СНУКЕР. Международные. German Masters. КвалификацияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13-е ноября
Весь матч
4,40
-
1,17
1,58
7.50
2,23
2,55
6.50
1,45
1,17
8.50
4,40
13-е ноября
Весь матч
1,53
-
2,34
1,89
7.50
1,82
3,40
6.50
1,27
1,27
8.50
3,45
13-е ноября
Весь матч
1,17
-
4,40
1,58
7.50
2,24
2,55
6.50
1,45
1,17
8.50
4,40
13-е ноября
Весь матч
2,11
-
1,65
1,93
7.50
1,78
1,28
8.50
3,40
3,50
6.50
1,26
13-е ноября
Весь матч
1,24
-
3,65
1,67
7.50
2,07
2,80
6.50
1,38
1,20
8.50
4,00
13-е ноября
Весь матч
5,00
-
1,14
1,52
7.50
2,37
2,41
6.50
1,50
1,15
8.50
4,70
13-е ноября
Весь матч
6,40
-
1,08
2,11
6.50
1,65
1,40
7.50
2,75
4,60
5.50
1,16
13-е ноября
Весь матч
2,09
-
1,66
1,93
7.50
1,78
1,28
8.50
3,35
3,50
6.50
1,26
13-е ноября
Весь матч
4,40
-
1,17
1,58
7.50
2,24
2,55
6.50
1,45
1,17
8.50
4,40
14-е ноября
Весь матч
1,35
-
2,95
1,79
7.50
1,92
3,10
6.50
1,32
1,24
8.50
3,70
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