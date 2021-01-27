1000
Моя линия
СНУКЕР. Международные. German MastersОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
27-е января
Весь матч
1,32
-
3,10
1,76
7.50
1,96
3,05
6.50
1,33
1,23
8.50
3,75
27-е января
Весь матч
1,14
-
4,90
1,52
7.50
2,36
2,41
6.50
1,50
1,15
8.50
4,70
27-е января
Весь матч
8,60
-
1,04
1,82
6.50
1,89
1,28
7.50
3,35
3,80
5.50
1,23
27-е января
Весь матч
1,56
-
2,28
1,90
7.50
1,81
3,45
6.50
1,27
1,27
8.50
3,45
27-е января
Весь матч
3,90
-
1,21
1,64
7.50
2,12
2,75
6.50
1,40
1,19
8.50
4,10
27-е января
Весь матч
3,10
-
1,32
1,77
7.50
1,95
3,05
6.50
1,33
1,23
8.50
3,75
27-е января
Весь матч
4,20
-
1,18
1,60
7.50
2,20
2,60
6.50
1,43
1,18
8.50
4,30
27-е января
Весь матч
2,12
-
1,65
1,92
7.50
1,78
1,28
8.50
3,40
3,50
6.50
1,26
27-е января
Весь матч
3,35
-
1,28
1,73
7.50
2,00
2,95
6.50
1,35
1,22
8.50
3,85
27-е января
Весь матч
1,85
-
1,85
1,94
7.50
1,77
1,28
8.50
3,35
3,55
6.50
1,25
СНУКЕР. Международные. German MastersИтоги
ПобедаДа
-
-
-
31-е января
Все коэффициенты на данное событие (+13)