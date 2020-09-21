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СНУКЕР. Международные. European Masters 2020Основная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
16:30
3750
21-е сентября
Грэйс Д.Нин Лу
Весь матч
2,24
-
1,58
1,91
7.50
1,80
1,27
8.50
3,40
3,45
6.50
1,26
16:30
3534
21-е сентября
Мафлин К.О'Донелл М.
Весь матч
1,49
-
2,45
1,87
7.50
1,83
3,35
6.50
1,28
1,26
8.50
3,50
16:30
3936
21-е сентября
О’Брайен Ф.Вейклин К.
Весь матч
2,06
-
1,68
1,93
7.50
1,78
1,28
8.50
3,35
3,55
6.50
1,25
16:30
5128
21-е сентября
Парсонс Р.Вахеди С.
Весь матч
4,90
-
1,14
1,52
7.50
2,36
2,42
6.50
1,50
1,15
8.50
4,70
16:30
4365
21-е сентября
Робертсон Н.Сонгсермсавад А.
Весь матч
1,14
-
4,90
1,52
7.50
2,37
2,40
6.50
1,51
1,15
8.50
4,70
16:30
5141
21-е сентября
Сангхам Н.Тэйлор А.
Весь матч
1,26
-
3,45
1,70
7.50
2,04
2,85
6.50
1,37
1,21
8.50
3,95
16:30
3382
21-е сентября
Уилсон K.Уокер Л.
Весь матч
1,12
-
5,40
2,28
6.50
1,56
1,47
7.50
2,50
5,00
5.50
1,13
16:30
4735
21-е сентября
Хальворт С.Бресель Л.
Весь матч
5,00
-
1,14
1,52
7.50
2,38
2,40
6.50
1,51
1,15
8.50
4,70
21:00
5102
21-е сентября
Бэрнс Я.Уайт Дж.
Весь матч
1,45
-
2,55
1,85
7.50
1,86
3,30
6.50
1,29
1,25
8.50
3,55
21:00
5114
21-е сентября
Джонс ДжеймиДэйл Д.
Весь матч
1,68
-
2,06
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