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СНУКЕР. Международные. English Open 2020Основная линия

Победитель1X2
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15:00
2551
12-е октября
Гоулд М.Хальворт С.
Весь матч
1,15
-
4,80
1,76
5.50
1,95
3,70
4.50
1,23
1,20
6.50
4,00
15:00
3331
12-е октября
Дин ДжунхуСи Цзяхуэй
Весь матч
1,20
-
4,00
1,88
5.50
1,83
1,23
6.50
3,70
4,10
4.50
1,20
15:00
2282
12-е октября
Пейдж Дж.Вэньбо Лян
Весь матч
2,90
-
1,36
2,11
5.50
1,65
1,30
6.50
3,25
4,80
4.50
1,14
15:00
2523
12-е октября
Пэйфань Л.Саджиант Б.
Весь матч
1,50
-
2,43
2,22
5.50
1,59
1,33
6.50
3,05
5,20
4.50
1,13
15:00
3701
12-е октября
Селби М.Чжэнъи Фан
Весь матч
1,04
-
8,60
2,60
4.50
1,43
1,41
5.50
2,70
16:00
3497
12-е октября
Амири А.Юань Сыцзюнь
Весь матч
12,00
-
1,00
1,66
4.50
2,09
1,12
5.50
5,40
16:00
2645
12-е октября
Вахеди С.О’Коннор Джо
Весь матч
2,60
-
1,44
2,18
5.50
1,61
1,32
6.50
3,10
5,20
4.50
1,13
16:00
2503
12-е октября
Пэнфэй ТяньДжойс М.
Весь матч
1,55
-
2,30
2,25
5.50
1,57
1,33
6.50
3,05
5,40
4.50
1,12
16:00
3529
12-е октября
Пэрри Дж.Парсонс Р.
Весь матч
1,09
-
6,00
1,61
5.50
2,17
3,25
4.50
1,30
1,16
6.50
4,60
16:00
3829
12-е октября
Робертсон Н.Лю Хаотянь
Весь матч
1,19
-
4,20
1,84
5.50
1,86
1,23
6.50
3,80
3,95
4.50
1,21
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