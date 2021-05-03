1000
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СНУКЕР. Международные. ЧМ-2021. ШеффилдОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17-е апреля
Весь матч
1,04
-
8,40
1,88
14.50
1,83
1,47
15.50
2,50
2,65
13.50
1,42
17-е апреля
Весь матч
1,46
-
2,55
1,92
16.50
1,79
1,45
17.50
2,55
2,70
15.50
1,41
17-е апреля
Весь матч
1,49
-
2,45
1,94
16.50
1,77
1,46
17.50
2,55
2,75
15.50
1,40
17-е апреля
Весь матч
1,13
-
5,20
1,93
15.50
1,78
1,51
16.50
2,40
2,65
14.50
1,42
17-е апреля
Весь матч
1,35
-
2,95
1,84
16.50
1,86
2,55
15.50
1,45
1,41
17.50
2,70
18-е апреля
Весь матч
1,78
-
1,93
2,02
16.50
1,71
1,50
17.50
2,43
2,90
15.50
1,36
18-е апреля
Весь матч
1,14
-
5,00
1,96
15.50
1,76
1,53
16.50
2,36
2,70
14.50
1,41
19-е апреля
Весь матч
1,69
-
2,05
2,01
16.50
1,72
1,49
17.50
2,44
2,90
15.50
1,36
19-е апреля
Весь матч
1,27
-
3,40
1,75
16.50
1,97
2,37
15.50
1,52
1,37
17.50
2,85
19-е апреля
Весь матч
1,76
-
1,95
2,02
16.50
1,71
1,49
17.50
2,43
2,90
15.50
1,36
СНУКЕР. Международные. ЧМ-2021. ШеффилдИтоги
ПобедаДа
-
-
-
3-е мая
Все коэффициенты на данное событие (+147)