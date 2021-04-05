1000
Моя линия
СНУКЕР. Международные. ЧМ-2021. Квалификация. ШеффилдОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
5-е апреля
Весь матч
1,33
-
3,05
1,60
9.50
2,19
2,44
8.50
1,49
1,19
10.50
4,20
5-е апреля
Весь матч
1,66
-
2,10
1,73
9.50
1,99
2,75
8.50
1,39
1,23
10.50
3,75
5-е апреля
Весь матч
1,11
-
5,80
1,99
8.50
1,73
1,41
9.50
2,70
3,40
7.50
1,27
5-е апреля
Весь матч
1,56
-
2,29
1,71
9.50
2,02
2,70
8.50
1,41
1,22
10.50
3,80
5-е апреля
Весь матч
1,09
-
6,20
1,79
8.50
1,92
2,95
7.50
1,35
1,32
9.50
3,05
5-е апреля
Весь матч
1,58
-
2,25
1,71
9.50
2,02
2,70
8.50
1,40
1,23
10.50
3,80
5-е апреля
Весь матч
1,65
-
2,10
1,73
9.50
1,99
2,75
8.50
1,39
1,23
10.50
3,75
5-е апреля
Весь матч
1,29
-
3,25
1,58
9.50
2,25
2,37
8.50
1,52
1,18
10.50
4,30
5-е апреля
Весь матч
1,26
-
3,50
2,30
8.50
1,55
1,55
9.50
2,31
4,10
7.50
1,19
5-е апреля
Весь матч
1,13
-
5,20
1,93
8.50
1,78
1,39
9.50
2,75
3,30
7.50
1,29