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СНУКЕР. Международные. ЧМ-2021. Квалификация. ШеффилдОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
11:30
3303
5-е апреля
Лайнс О.Эмери Д.
Весь матч
1,33
-
3,05
1,60
9.50
2,19
2,44
8.50
1,49
1,19
10.50
4,20
11:30
3312
5-е апреля
Сурети З.Чжэнъи Фан
Весь матч
1,66
-
2,10
1,73
9.50
1,99
2,75
8.50
1,39
1,23
10.50
3,75
11:30
3296
5-е апреля
Хикс Э.Реанне Эванс
Весь матч
1,11
-
5,80
1,99
8.50
1,73
1,41
9.50
2,70
3,40
7.50
1,27
11:30
3353
5-е апреля
Цзяньбо ЧжаоМьюр Р.
Весь матч
1,56
-
2,29
1,71
9.50
2,02
2,70
8.50
1,41
1,22
10.50
3,80
16:30
3716
5-е апреля
Вахеди С.Леклерк Ж.
Весь матч
1,09
-
6,20
1,79
8.50
1,92
2,95
7.50
1,35
1,32
9.50
3,05
16:30
3704
5-е апреля
Гао ЯнДэвисон П.
Весь матч
1,58
-
2,25
1,71
9.50
2,02
2,70
8.50
1,40
1,23
10.50
3,80
16:30
3348
5-е апреля
Патрик Ф.Фернандес Л.
Весь матч
1,65
-
2,10
1,73
9.50
1,99
2,75
8.50
1,39
1,23
10.50
3,75
16:30
3697
5-е апреля
Пинчес Б.Уилсон Дж.
Весь матч
1,29
-
3,25
1,58
9.50
2,25
2,37
8.50
1,52
1,18
10.50
4,30
21:30
3724
5-е апреля
Кастл Б.Дж.Бензи К.
Весь матч
1,26
-
3,50
2,30
8.50
1,55
1,55
9.50
2,31
4,10
7.50
1,19
21:30
3714
5-е апреля
Кэхилл Дж.Мэддокс Ш.
Весь матч
1,13
-
5,20
1,93
8.50
1,78
1,39
9.50
2,75
3,30
7.50
1,29
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