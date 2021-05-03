Избранное
LIVE65
Видео
25
Скоро
Популярное357Российская Премьер-Лига56Лига чемпионов УЕФА. Квалификация10АПЛ45Бундеслига23Примера20Серия A19Лига 119Суперкубок УЕФА. Будапешт1КХЛ71NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)6ATP. Рим. Италия1Ролан Гаррос. Мужчины60Ролан Гаррос. Женщины21NBA. Плей-офф. Орландо3Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер1
Формула 1
Шоу-бизнес
1000
Моя линия

СНУКЕР. Международные. ЧМ-2021Итоги

ПобедаДа
-
-
-
14:00
2901
3-е мая 2021
ЧМ-2021. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+17)
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию25
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru