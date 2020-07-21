1000
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СНУКЕР. Международные. ЧМ-2020. КвалификацияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21-е июля
Основное время
—
1,80
8.50
1,90
3,00
7.50
1,35
1,35
9.50
3,05
21-е июля
Основное время
—
1,65
9.50
2,10
2,55
8.50
1,45
1,20
10.50
3,95
21-е июля
Основное время
—
1,70
9.50
2,00
2,70
8.50
1,40
1,22
10.50
3,80
21-е июля
Основное время
—
2,00
8.50
1,70
1,45
9.50
2,65
3,50
7.50
1,25
21-е июля
Основное время
—
1,75
9.50
2,00
2,80
8.50
1,40
1,22
10.50
3,70
21-е июля
Основное время
—
2,30
8.50
1,55
1,55
9.50
2,30
4,10
7.50
1,20
21-е июля
Основное время
—
1,70
9.50
2,00
2,75
8.50
1,40
1,22
10.50
3,75
21-е июля
Основное время
—
2,30
8.50
1,55
1,55
9.50
2,30
4,10
7.50
1,20
21-е июля
Основное время
—
1,70
9.50
2,05
2,65
8.50
1,40
1,22
10.50
3,85
21-е июля
Основное время
—
1,65
9.50
2,10
2,55
8.50
1,45
1,20
10.50
4,00
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