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СНУКЕР. Международные. ЧМ-2020. КвалификацияОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:30
3649
21-е июля
Лилли Д.Ковальски А.
Основное время
1,80
8.50
1,90
3,00
7.50
1,35
1,35
9.50
3,05
15:30
3621
21-е июля
О'Нил Дж.Браун О.
Основное время
1,65
9.50
2,10
2,55
8.50
1,45
1,20
10.50
3,95
15:30
3662
21-е июля
Парсонс Р.Стэнилэнд Х.
Основное время
1,70
9.50
2,00
2,70
8.50
1,40
1,22
10.50
3,80
15:30
3634
21-е июля
Пэйдж Дж.Росс Ч.
Основное время
2,00
8.50
1,70
1,45
9.50
2,65
3,50
7.50
1,25
15:30
3661
21-е июля
Филипяк К.Эндрю Пэджетт
Основное время
1,75
9.50
2,00
2,80
8.50
1,40
1,22
10.50
3,70
15:30
3646
21-е июля
Хикс Э.Эванс Р.
Основное время
2,30
8.50
1,55
1,55
9.50
2,30
4,10
7.50
1,20
15:30
3638
21-е июля
Чен ФейлонгХилл А.
Основное время
1,70
9.50
2,00
2,75
8.50
1,40
1,22
10.50
3,75
15:30
3651
21-е июля
Шарав Э.Вомерсли Д.
Основное время
2,30
8.50
1,55
1,55
9.50
2,30
4,10
7.50
1,20
21:00
3668
21-е июля
Вахеди С.Тэйлор А.
Основное время
1,70
9.50
2,05
2,65
8.50
1,40
1,22
10.50
3,85
21:00
3680
21-е июля
Джонс Д.Кеоган К.
Основное время
1,65
9.50
2,10
2,55
8.50
1,45
1,20
10.50
4,00
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