24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE37
Видео
13
Скоро
Популярное251Российская Премьер-Лига41АПЛ36Примера26Серия A29Бундеслига16Лига 133Евротур. Кубок Первого канала. Россия16КХЛ41Евролига. Мужчины9ACA. Исмаилов М. VS Штырков И.1Лига Про. Мужчины. Зал А41Абу-Даби. Гонка2
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
Американский футбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи11
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ЛЫЖИ. Международные. Кубок мира. Давос. 15 км. Свободный стиль. МужчиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
15:30
3219
13-е декабря
Большунов А. (Давос. 15 км)
Итоги
1,80
15:30
3226
13-е декабря
Мельниченко А. (Давос. 15 км)
Итоги
7,00
15:30
3231
13-е декабря
Манифика М. (Давос. 15 км)
Итоги
8,50
15:30
3235
13-е декабря
Белов Е. (Давос. 15 км)
Итоги
15,00
15:30
3241
13-е декабря
Колонья Д. (Давос. 15 км)
Итоги
15,00
15:30
3245
13-е декабря
Червоткин А. (Давос. 15 км)
Итоги
17,00
15:30
3254
13-е декабря
Спицов Д. (Давос. 15 км)
Итоги
17,00
15:30
3255
13-е декабря
Большунов А.Мельниченко А.
Давос. 15 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:30
3276
13-е декабря
Большунов А.Манифика М.
Давос. 15 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:30
3283
13-е декабря
Мельниченко А.Манифика М.
Давос. 15 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
Показать ещё
из 1событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию13
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru