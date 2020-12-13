1000
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ЛЫЖИ. Международные. Кубок мира. Давос. 15 км. Свободный стиль. МужчиныИтоги
ПобедаДа
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13-е декабря
Итоги
1,80
—
—
—
13-е декабря
Итоги
7,00
—
—
—
13-е декабря
Итоги
8,50
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—
—
13-е декабря
Итоги
15,00
—
—
—
13-е декабря
Итоги
15,00
—
—
—
13-е декабря
Итоги
17,00
—
—
—
13-е декабря
Итоги
17,00
—
—
—
13-е декабря
Большунов А.Мельниченко А.
Давос. 15 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13-е декабря
Давос. 15 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13-е декабря
Давос. 15 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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