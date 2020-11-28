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ЛЫЖИ. Международные. Кубок мира. Рука. 15 км. Классический стиль. МужчиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
14:45
3095
28-е ноября
Нисканен И.
Итоги
1,75
14:45
3106
28-е ноября
Большунов А.
Итоги
2,55
14:45
3116
28-е ноября
Клаэбо Й-Х.
Итоги
8,00
14:45
3120
28-е ноября
Иверсен Э.
Итоги
14,00
14:45
3132
28-е ноября
Холунд Х-К.
Итоги
16,00
14:45
3136
28-е ноября
Червоткин А.
Итоги
55
14:45
3151
28-е ноября
Белов Е.
Итоги
65
14:45
3155
28-е ноября
Тенсет Д.
Итоги
65
14:45
3170
28-е ноября
Якимушкин И.
Итоги
70
14:45
3177
28-е ноября
Рете С.
Итоги
80
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из 4событий

ЛЫЖИ. Международные. Кубок мира. Рука. 10 км. Классический стиль. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
11:40
2972
28-е ноября
Йохауг Т.
Итоги
1,35
11:40
2977
28-е ноября
Карлссон Ф.
Итоги
4,50
11:40
2988
28-е ноября
Андерссон Э.
Итоги
5,00
11:40
2989
28-е ноября
Сорина Т.
Итоги
30
11:40
2997
28-е ноября
Непряева Н.
Итоги
30
11:40
3004
28-е ноября
Венг Х.
Итоги
65
11:40
3023
28-е ноября
Нисканен К.
Итоги
40
11:40
3026
28-е ноября
Пармакоски К.
Итоги
70
11:40
3076
28-е ноября
Фоссесхольм Х.М.
Итоги
37
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