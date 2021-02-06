1000
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ЛЫЖИ. Кубок мира. Ульрисехамн. Спринт. Свободный стиль. МужчиныИтоги
ПобедаДа
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6-е февраля
Итоги
1,80
—
—
—
6-е февраля
Итоги
5,00
—
—
—
6-е февраля
Итоги
7,00
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—
6-е февраля
Итоги
7,00
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—
—
6-е февраля
Итоги
8,50
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—
—
6-е февраля
Итоги
10,00
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—
—
6-е февраля
Пеллегрино Ф.Шанава Л.
Ульрисехамн. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
6-е февраля
Ульрисехамн. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
6-е февраля
Ульрисехамн. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
6-е февраля
Ульрисехамн. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)