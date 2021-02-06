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ЛЫЖИ. Кубок мира. Ульрисехамн. Спринт. Свободный стиль. МужчиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
15:05
5386
6-е февраля
Пеллегрино Ф. (Ульрисехамн. Спринт)
Итоги
1,80
15:05
5387
6-е февраля
Шанава Л. (Ульрисехамн. Спринт)
Итоги
5,00
15:05
5388
6-е февраля
Жуве Р. (Ульрисехамн. Спринт)
Итоги
7,00
15:05
5389
6-е февраля
Ретивых Г. (Ульрисехамн. Спринт)
Итоги
7,00
15:05
5390
6-е февраля
Скар С-Б. (Ульрисехамн. Спринт)
Итоги
8,50
15:05
5391
6-е февраля
Устюгов С. (Ульрисехамн. Спринт)
Итоги
10,00
15:05
5392
6-е февраля
Пеллегрино Ф.Шанава Л.
Ульрисехамн. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:05
5393
6-е февраля
Пеллегрино Ф.Жуве Р.
Ульрисехамн. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:05
5394
6-е февраля
Пеллегрино Ф.Ретивых Г.
Ульрисехамн. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:05
5395
6-е февраля
Шанава Л.Жуве Р.
Ульрисехамн. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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