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ЛЫЖИ. Кубок мира. Ульрисехамн. Командный спринт. Свободный стиль. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
14:45
3412
7-е февраля
Швеция (ж) (Ульрисехамн. Командный спринт)
Итоги
1,40
14:45
3434
7-е февраля
США (ж) (Ульрисехамн. Командный спринт)
Итоги
6,50
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