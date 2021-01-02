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ЛЫЖИ. Кубок мира. Тур де Ски. Валь-Мюстаир. Масс-старт. 15 км. Классический стиль. МужчиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
16:45
2866
2-е января
Белов Е.Мельниченко А.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:45
2868
2-е января
Колонья Д.Семиков И.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:45
2869
2-е января
Мальцев А.Якимушкин И.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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