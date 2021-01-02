1000
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ЛЫЖИ. Кубок мира. Тур де Ски. Валь-Мюстаир. Масс-старт. 15 км. Классический стиль. МужчиныИтоги
ПобедаДа
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2-е января
Итоги
16,50
—
—
—
2-е января
Итоги
1,31
—
—
—
2-е января
Итоги
16,50
—
—
—
2-е января
Итоги
15,25
—
—
—
2-е января
Итоги
16,00
—
—
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2-е января
Итоги
17,00
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—
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2-е января
Итоги
14,00
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2-е января
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2-е января
Все коэффициенты на данное событие (+2)
2-е января
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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