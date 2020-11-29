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ЛЫЖИ. Кубок мира. Рука. 10 км. Гонка преследования. Свободный стиль. Женщины
Итоги
Победа
Да
-
-
-
13:50
1061
29-е ноября
Йохауг Т. (Рука. 10 км. Гонка преследования)
Итоги
1,15
—
—
—
13:50
2480
29-е ноября
Карлссон Ф. (Рука. 10 км. Гонка преследования)
Итоги
7,50
—
—
—
13:50
2483
29-е ноября
Непряева Н. (Рука. 10 км. Гонка преследования)
Итоги
7,50
—
—
—
13:50
2486
29-е ноября
Андерссон Э. (Рука. 10 км. Гонка преследования)
Итоги
15,00
—
—
—
13:50
2488
29-е ноября
Сорина Т. (Рука. 10 км. Гонка преследования)
Итоги
15,00
—
—
—
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