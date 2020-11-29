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ЛЫЖИ. Кубок мира. Рука. 10 км. Гонка преследования. Свободный стиль. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
13:50
1061
29-е ноября
Йохауг Т. (Рука. 10 км. Гонка преследования)
Итоги
1,15
13:50
2488
29-е ноября
Сорина Т. (Рука. 10 км. Гонка преследования)
Итоги
15,00
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