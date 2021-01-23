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ЛЫЖИ. Кубок мира. Лахти. Скиатлон. 7,5 км классический стиль + 7,5 км свободный стиль. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
12:30
5263
23-е января
Йохауг Т. (Лахти. Скиатлон)
Итоги
1,20
12:30
5264
23-е января
Андерссон Э. (Лахти. Скиатлон)
Итоги
7,50
12:30
5265
23-е января
Венг Х. (Лахти. Скиатлон)
Итоги
12,00
12:30
5266
23-е января
Диггинс Дж. (Лахти. Скиатлон)
Итоги
12,00
12:30
5267
23-е января
Непряева Н. (Лахти. Скиатлон)
Итоги
15,00
12:30
5268
23-е января
Пармакоски К. (Лахти. Скиатлон)
Итоги
25
12:30
5271
23-е января
Йохауг Т.Андерссон Э.
Лахти. Скиатлон. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:30
5287
23-е января
Андерссон Э.Венг Х.
Лахти. Скиатлон. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:30
5293
23-е января
Андерссон Э.Диггинс Дж.
Лахти. Скиатлон. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:30
5295
23-е января
Венг Х.Диггинс Дж.
Лахти. Скиатлон. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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