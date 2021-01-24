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ЛЫЖИ. Кубок мира. Лахти. Эстафета 4х7,5 км. МужчиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
12:40
2990
24-е января
Норвегия (Лахти. Эстафета)
Итоги
1,65
12:40
2997
24-е января
Россия (Лахти. Эстафета)
Итоги
2,60
12:40
3004
24-е января
Россия 2 (Лахти. Эстафета)
Итоги
5,00
12:40
3006
24-е января
Германия (Лахти. Эстафета)
Итоги
20,00
12:40
3007
24-е января
Финляндия (Лахти. Эстафета)
Итоги
30
12:40
3016
24-е января
Швейцария (Лахти. Эстафета)
Итоги
35
12:40
3018
24-е января
НорвегияРоссия
Лахти. Эстафета. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:40
3027
24-е января
НорвегияРоссия 2
Лахти. Эстафета. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:40
3033
24-е января
РоссияРоссия 2
Лахти. Эстафета. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:40
3040
24-е января
ГерманияФинляндия
Лахти. Эстафета. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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