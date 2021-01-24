1000
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ЛЫЖИ. Кубок мира. Лахти. Эстафета 4х7,5 км. МужчиныИтоги
ПобедаДа
-
-
-
24-е января
Итоги
1,65
—
—
—
24-е января
Итоги
2,60
—
—
—
24-е января
Итоги
5,00
—
—
—
24-е января
Итоги
20,00
—
—
—
24-е января
Итоги
30
—
—
—
24-е января
Итоги
35
—
—
—
24-е января
НорвегияРоссия
Лахти. Эстафета. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
24-е января
Лахти. Эстафета. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
24-е января
Лахти. Эстафета. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
24-е января
Лахти. Эстафета. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)