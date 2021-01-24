1000
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ЛЫЖИ. Кубок мира. Лахти. Эстафета 4х5 км. ЖенщиныИтоги
ПобедаДа
-
-
-
24-е января
Итоги
1,05
—
—
—
24-е января
Итоги
10,00
—
—
—
24-е января
Итоги
10,00
—
—
—
24-е января
Итоги
35
—
—
—
24-е января
Финляндия (ж)Швеция (ж)
Лахти. Эстафета. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
24-е января
Лахти. Эстафета. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
24-е января
Лахти. Эстафета. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
24-е января
Лахти. Эстафета. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)