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ЛЫЖИ. Кубок мира. Фалун. Спринт. Классический стиль. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
15:30
2585
31-е января
Сван Л. (Фалун. Спринт)
Итоги
1,40
15:30
2588
31-е января
Дальквист М. (Фалун. Спринт)
Итоги
5,50
15:30
2613
31-е января
Лампич А. (Фалун. Спринт)
Итоги
10,00
15:30
2616
31-е января
Сандлинг Й. (Фалун. Спринт)
Итоги
10,00
15:30
2646
31-е января
Фалла М-К. (Фалун. Спринт)
Итоги
15,00
15:30
2654
31-е января
Ступак Ю. (Фалун. Спринт)
Итоги
15,00
15:30
2665
31-е января
Сван Л.Дальквист М.
Фалун. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:30
2672
31-е января
Дальквист М.Лампич А.
Фалун. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:30
2673
31-е января
Дальквист М.Сандлинг Й.
Фалун. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:30
2675
31-е января
Лампич А.Сандлинг Й.
Фалун. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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