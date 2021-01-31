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ЛЫЖИ. Кубок мира. Фалун. Спринт. Классический стиль. МужчиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
15:55
2727
31-е января
Клаэбо Й-Х. (Фалун. Спринт)
Итоги
1,40
15:55
2733
31-е января
Вальнес Э. (Фалун. Спринт)
Итоги
3,50
15:55
2737
31-е января
Большунов А. (Фалун. Спринт)
Итоги
10,00
15:55
2738
31-е января
Иверсен Э. (Фалун. Спринт)
Итоги
15,00
15:55
2741
31-е января
Голберг П. (Фалун. Спринт)
Итоги
15,00
15:55
2746
31-е января
Свенссон О. (Фалун. Спринт)
Итоги
20,00
15:55
2747
31-е января
Ретивых Г. (Фалун. Спринт)
Итоги
25
15:55
2758
31-е января
Клаэбо Й-Х.Вальнес Э.
Фалун. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:55
2773
31-е января
Клаэбо Й-Х.Большунов А.
Фалун. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:55
2777
31-е января
Вальнес Э.Большунов А.
Фалун. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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