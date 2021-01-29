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ЛЫЖИ. Кубок мира. Фалун. 15 км. Свободный стиль. МужчиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
13:15
4265
29-е января
Большунов А. (Фалун. 15 км)
Итоги
2,80
13:15
4266
29-е января
Рете С. (Фалун. 15 км)
Итоги
3,20
13:15
4267
29-е января
Крюгер С-Х. (Фалун. 15 км)
Итоги
5,50
13:15
4268
29-е января
Холунд Х-К. (Фалун. 15 км)
Итоги
8,50
13:15
4269
29-е января
Якимушкин И. (Фалун. 15 км)
Итоги
15,00
13:15
4270
29-е января
Спицов Д. (Фалун. 15 км)
Итоги
25
13:15
4272
29-е января
Червоткин А. (Фалун. 15 км)
Итоги
35
13:15
4274
29-е января
Большунов А.Рете С.
Фалун. 15 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13:15
4275
29-е января
Большунов А.Крюгер С-Х.
Фалун. 15 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13:15
4277
29-е января
Большунов А.Холунд Х-К.
Фалун. 15 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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