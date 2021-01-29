1000
Моя линия
ЛЫЖИ. Кубок мира. Фалун. 15 км. Свободный стиль. МужчиныИтоги
ПобедаДа
-
-
-
29-е января
Итоги
2,80
—
—
—
29-е января
Итоги
3,20
—
—
—
29-е января
Итоги
5,50
—
—
—
29-е января
Итоги
8,50
—
—
—
29-е января
Итоги
15,00
—
—
—
29-е января
Итоги
25
—
—
—
29-е января
Итоги
35
—
—
—
29-е января
Большунов А.Рете С.
Фалун. 15 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
29-е января
Фалун. 15 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
29-е января
Фалун. 15 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)