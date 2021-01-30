1000
Моя линия
ЛЫЖИ. Кубок мира. Фалун. 15 км. Масс-старт. Классический стиль. МужчиныИтоги
ПобедаДа
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30-е января
Итоги
2,15
—
—
—
30-е января
Итоги
3,20
—
—
—
30-е января
Итоги
6,00
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—
—
30-е января
Итоги
8,50
—
—
—
30-е января
Итоги
15,00
—
—
—
30-е января
Итоги
25
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—
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30-е января
Итоги
35
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30-е января
Клаэбо Й-Х.Большунов А.
Фалун. 15 км. Масс-старт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
30-е января
Фалун. 15 км. Масс-старт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
30-е января
Фалун. 15 км. Масс-старт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)