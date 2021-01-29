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ЛЫЖИ. Кубок мира. Фалун. 10 км. Свободный стиль. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
15:00
4347
29-е января
Йохауг Т. (Фалун. 10 км)
Итоги
1,12
15:00
4351
29-е января
Андерссон Э. (Фалун. 10 км)
Итоги
7,50
15:00
4354
29-е января
Карлссон Ф. (Фалун. 10 км)
Итоги
15,00
15:00
4367
29-е января
Диггинс Дж. (Фалун. 10 км)
Итоги
20,00
15:00
4360
29-е января
Венг Х. (Фалун. 10 км)
Итоги
25
15:00
4368
29-е января
Непряева Н. (Фалун. 10 км)
Итоги
35
15:00
4371
29-е января
Ступак Ю. (Фалун. 10 км)
Итоги
35
15:00
4372
29-е января
Йохауг Т.Андерссон Э.
Фалун. 10 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:00
4374
29-е января
Андерссон Э.Карлссон Ф.
Фалун. 10 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:00
4379
29-е января
Карлссон Ф.Диггинс Дж.
Фалун. 10 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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