1000
Моя линия
ЛЫЖИ. Кубок мира. Фалун. 10 км. Свободный стиль. ЖенщиныИтоги
ПобедаДа
-
-
-
29-е января
Итоги
1,12
—
—
—
29-е января
Итоги
7,50
—
—
—
29-е января
Итоги
15,00
—
—
—
29-е января
Итоги
20,00
—
—
—
29-е января
Итоги
25
—
—
—
29-е января
Итоги
35
—
—
—
29-е января
Итоги
35
—
—
—
29-е января
Йохауг Т.Андерссон Э.
Фалун. 10 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
29-е января
Фалун. 10 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
29-е января
Фалун. 10 км. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)