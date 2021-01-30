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ЛЫЖИ. Кубок мира. Фалун. 10 км. Масс-старт. Классический стиль. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
17:00
5322
30-е января
Йохауг Т. (Фалун. 10 км. Масс-старт)
Итоги
1,35
17:00
5323
30-е января
Диггинс Дж. (Фалун. 10 км. Масс-старт)
Итоги
8,50
17:00
5324
30-е января
Венг Х. (Фалун. 10 км. Масс-старт)
Итоги
10,00
17:00
5325
30-е января
Андерссон Э. (Фалун. 10 км. Масс-старт)
Итоги
12,00
17:00
5326
30-е января
Карлссон Ф. (Фалун. 10 км. Масс-старт)
Итоги
15,00
17:00
5335
30-е января
Сван Л. (Фалун. 10 км. Масс-старт)
Итоги
15,00
17:00
5327
30-е января
Пармакоски К. (Фалун. 10 км. Масс-старт)
Итоги
25
17:00
5328
30-е января
Ступак Ю. (Фалун. 10 км. Масс-старт)
Итоги
35
17:00
5329
30-е января
Йохауг Т.Диггинс Дж.
Фалун. 10 км. Масс-старт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
17:00
5330
30-е января
Диггинс Дж.Венг Х.
Фалун. 10 км. Масс-старт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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