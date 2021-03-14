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ЛЫЖИ. Кубок мира. Энгадин. 30 км. Гонка преследования. Свободный стиль. Женщины
Итоги
Победа
Да
-
-
-
10:15
1012
14-е марта
Ступак Ю. (Энгадин. 30 км. Гонка преследования)
Итоги
3,00
—
—
—
10:15
1026
14-е марта
Андерссон Э. (Энгадин. 30 км. Гонка преследования)
Итоги
3,30
—
—
—
10:15
1168
14-е марта
Венг Х. (Энгадин. 30 км. Гонка преследования)
Итоги
3,30
—
—
—
10:15
1186
14-е марта
Диггинс Дж. (Энгадин. 30 км. Гонка преследования)
Итоги
4,00
—
—
—
10:15
1224
14-е марта
Сорина Т. (Энгадин. 30 км. Гонка преследования)
Итоги
15,00
—
—
—
10:15
1320
14-е марта
Фоссесхольм Х-М. (Энгадин. 30 км. Гонка преследования)
Итоги
35
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