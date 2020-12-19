1000
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ЛЫЖИ. Кубок мира. Дрезден. Спринт. Свободный стиль. ЖенщиныИтоги
ПобедаДа
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19-е декабря
Итоги
3,00
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—
19-е декабря
Итоги
3,30
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—
—
19-е декабря
Итоги
5,50
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—
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19-е декабря
Итоги
6,00
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—
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19-е декабря
Итоги
8,50
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19-е декабря
Итоги
10,00
—
—
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19-е декабря
Лампич А.Фендрих Н.
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
19-е декабря
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
19-е декабря
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)