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ЛЫЖИ. Кубок мира. Дрезден. Спринт. Свободный стиль. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
15:25
3166
19-е декабря
Лампич А. (Дрезден. Спринт)
Итоги
3,00
15:25
3160
19-е декабря
Фендрих Н. (Дрезден. Спринт)
Итоги
3,30
15:25
3168
19-е декабря
Колдуэлл С. (Дрезден. Спринт)
Итоги
5,50
15:25
3170
19-е декабря
Непряева Н. (Дрезден. Спринт)
Итоги
6,00
15:25
3174
19-е декабря
Ван дер Графф Л. (Дрезден. Спринт)
Итоги
8,50
15:25
3188
19-е декабря
Диггинс Дж. (Дрезден. Спринт)
Итоги
10,00
15:25
3195
19-е декабря
Лампич А.Фендрих Н.
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:25
3190
19-е декабря
Фендрих Н.Колдуэлл С.
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:25
3191
19-е декабря
Ван дер Графф Л.Диггинс Дж.
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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