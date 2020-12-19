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ЛЫЖИ. Кубок мира. Дрезден. Спринт. Свободный стиль. МужчиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
15:50
3240
19-е декабря
Шанава Л. (Дрезден. Спринт)
Итоги
2,40
15:50
3258
19-е декабря
Пеллегрино Ф. (Дрезден. Спринт)
Итоги
2,60
15:50
3264
19-е декабря
Большунов А. (Дрезден. Спринт)
Итоги
7,50
15:50
3273
19-е декабря
Ретивых Г. (Дрезден. Спринт)
Итоги
7,50
15:50
3278
19-е декабря
Жуве Р. (Дрезден. Спринт)
Итоги
12,00
15:50
3283
19-е декабря
Мальцев А. (Дрезден. Спринт)
Итоги
35
15:50
3287
19-е декабря
Шанава Л.Пеллегрино Ф.
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:50
3291
19-е декабря
Большунов А.Ретивых Г.
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:50
3295
19-е декабря
Большунов А.Жуве Р.
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:50
3306
19-е декабря
Ретивых Г.Жуве Р.
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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