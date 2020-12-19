1000
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ЛЫЖИ. Кубок мира. Дрезден. Спринт. Свободный стиль. МужчиныИтоги
ПобедаДа
-
-
-
19-е декабря
Итоги
2,40
—
—
—
19-е декабря
Итоги
2,60
—
—
—
19-е декабря
Итоги
7,50
—
—
—
19-е декабря
Итоги
7,50
—
—
—
19-е декабря
Итоги
12,00
—
—
—
19-е декабря
Итоги
35
—
—
—
19-е декабря
Шанава Л.Пеллегрино Ф.
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
19-е декабря
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
19-е декабря
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
19-е декабря
Дрезден. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)