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ЛЫЖИ. Чемпионат мира. Оберстдорф. Спринт. Классический стиль. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
13:30
2671
25-е февраля
Сван Л. (Оберстдорф. Спринт)
Итоги
1,55
13:30
2699
25-е февраля
Дальквист М. (Оберстдорф. Спринт)
Итоги
6,00
13:30
2789
25-е февраля
Лампич А. (Оберстдорф. Спринт)
Итоги
6,50
13:30
2800
25-е февраля
Сандлинг Й. (Оберстдорф. Спринт)
Итоги
7,50
13:30
2809
25-е февраля
Фалла М-К. (Оберстдорф. Спринт)
Итоги
20,00
13:30
2813
25-е февраля
Ступак Ю. (Оберстдорф. Спринт)
Итоги
35
13:30
2883
25-е февраля
Диггинс Дж. (Оберстдорф. Спринт)
Итоги
50
13:30
2910
25-е февраля
Сван Л.Дальквист М.
Оберстдорф. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13:30
2960
25-е февраля
Сван Л.Лампич А.
Оберстдорф. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13:30
3052
25-е февраля
Сван Л.Сандлинг Й.
Оберстдорф. Спринт. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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