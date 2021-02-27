Избранное
LIVE77
Видео
29
Скоро
Популярное311Российская Премьер-Лига64Лига чемпионов УЕФА19АПЛ32Примера32Серия A30Бундеслига30Лига 124КХЛ24NHL29Евролига. Мужчины10NBA. Регулярный чемпионат15Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Водное поло
Гандбол
Лыжи
Снукер
Фигурное катание
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ЛЫЖИ. Чемпионат мира. Оберстдорф. Скиатлон. 7,5+7,5 км. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
13:45
2910
27-е февраля
Йохауг Т. (Оберстдорф. Скиатлон)
Итоги
1,20
13:45
2960
27-е февраля
Андерссон Э. (Оберстдорф. Скиатлон)
Итоги
10,00
13:45
3052
27-е февраля
Карлссон Ф. (Оберстдорф. Скиатлон)
Итоги
15,00
13:45
3070
27-е февраля
Непряева Н. (Оберстдорф. Скиатлон)
Итоги
20,00
13:45
3114
27-е февраля
Диггинс Дж. (Оберстдорф. Скиатлон)
Итоги
20,00
13:45
3182
27-е февраля
Венг Х. (Оберстдорф. Скиатлон)
Итоги
25
13:45
3218
27-е февраля
Ступак Ю. (Оберстдорф. Скиатлон)
Итоги
25
13:45
3228
27-е февраля
Сорина Т. (Оберстдорф. Скиатлон)
Итоги
30
13:45
3239
27-е февраля
Андерссон Э.Карлссон Ф.
Оберстдорф. Скиатлон. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
13:45
5275
27-е февраля
Андерссон Э.Непряева Н.
Оберстдорф. Скиатлон. Кто выше
Все коэффициенты на данное событие (+2)
Показать ещё
из 3событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию29
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru