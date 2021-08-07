1000
Ставки на Олимпиада 2020
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Синхронное плавание. Группы. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,06
—
—
—
—
—
Итоги
6,15
—
—
—
—
—
Итоги
11,0
—
—
—
—
—
Итоги
11,0
—
—
—
—
—
Итоги
13,0
—
—
—
—
—
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. Олимпиада 2020. Синхронное плавание. Дуэты. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,07
—
—
—
—
—
Итоги
5,0
—
—
—
—
—
Итоги
8,1
—
—
—
—
—
Итоги
11,0
—
—
—
—
—
Итоги
11,0
—
—
—
—
—