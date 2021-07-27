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Олимпиада 2020
Стрельба из пистолета. Командный микст. 10 м.3
Стрельба из винтовки. Командный микст. 10 м. Итоги2
Стендовая стрельба. Командный микст. Траншейный стенд5
1000

Ставки на Олимпиада 2020

СТРЕЛЬБА. Олимпиада 2020. Стрельба из пистолета. Командный микст. 10 м.Основная линия

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СТРЕЛЬБА. Олимпиада 2020. Стрельба из винтовки. Командный микст. 10 м. ИтогиОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
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СТРЕЛЬБА. Олимпиада 2020. Стендовая стрельба. Командный микст. Траншейный стендОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
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