1000
Ставки на Олимпиада 2020
СТРЕЛЬБА. Олимпиада 2020. Стрельба из пистолета. Командный микст. 10 м.Основная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,9
—
—
—
—
—
Итоги
2,1
—
—
—
—
—
Итоги
6,0
—
—
—
—
—
СТРЕЛЬБА. Олимпиада 2020. Стрельба из винтовки. Командный микст. 10 м. ИтогиОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
1,64
—
—
—
—
—
Итоги
2,01
—
—
—
—
—
СТРЕЛЬБА. Олимпиада 2020. Стендовая стрельба. Командный микст. Траншейный стендОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Итоги
2,5
—
—
—
—
—
Итоги
3,0
—
—
—
—
—
Итоги
4,0
—
—
—
—
—
Итоги
5,0
—
—
—
—
—
Итоги
7,0
—
—
—
—
—