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РЕГБИ. Регби-7. Мировая серия. КанадаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
2620
7-е марта
СШАСамоа
Основное время
1,16
24,00
5,25
1,85
36.50
1,85
1,35
42.50
2,95
3,75
30.50
1,22
20:22
2697
7-е марта
АвстралияШотландия
Основное время
1,05
37
8,75
1,85
38.50
1,85
1,40
44.50
2,85
3,45
32.50
1,25
20:44
2699
7-е марта
АнглияАргентина
Основное время
1,50
18,00
2,75
1,85
38.50
1,85
1,40
44.50
2,75
3,30
32.50
1,30
21:06
2704
7-е марта
ЮАРЯпония
Основное время
1,01
38
15,25
1,80
38.50
1,95
1,35
44.50
3,00
3,30
32.50
1,30
21:31
2705
7-е марта
ИрландияИспания
Основное время
1,18
25
4,90
1,85
38.50
1,85
1,40
44.50
2,80
3,40
32.50
1,25
21:53
1130
7-е марта
Новая ЗеландияКения
Основное время
1,05
35
9,25
1,85
36.50
1,85
1,35
42.50
3,00
3,75
30.50
1,22
22:15
1019
7-е марта
ФранцияКанада
Основное время
1,50
17,25
2,70
1,85
36.50
1,85
1,40
42.50
2,85
3,65
30.50
1,25
22:37
2301
7-е марта
ФиджиУэльс
Основное время
1,01
50
16,50
1,85
49.50
1,85
2,90
43.50
1,35
1,30
55.50
3,35
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