Моя линия
РЕГБИ. Регби-7. Мировая серия. КанадаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
7-е марта
Основное время
1,16
24,00
5,25
1,85
36.50
1,85
1,35
42.50
2,95
3,75
30.50
1,22
7-е марта
Основное время
1,05
37
8,75
1,85
38.50
1,85
1,40
44.50
2,85
3,45
32.50
1,25
7-е марта
Основное время
1,50
18,00
2,75
1,85
38.50
1,85
1,40
44.50
2,75
3,30
32.50
1,30
7-е марта
Основное время
1,01
38
15,25
1,80
38.50
1,95
1,35
44.50
3,00
3,30
32.50
1,30
7-е марта
Основное время
1,18
25
4,90
1,85
38.50
1,85
1,40
44.50
2,80
3,40
32.50
1,25
7-е марта
Основное время
1,05
35
9,25
1,85
36.50
1,85
1,35
42.50
3,00
3,75
30.50
1,22
7-е марта
Основное время
1,50
17,25
2,70
1,85
36.50
1,85
1,40
42.50
2,85
3,65
30.50
1,25
7-е марта
Основное время
1,01
50
16,50
1,85
49.50
1,85
2,90
43.50
1,35
1,30
55.50
3,35