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РЕГБИ. Регби-15. Guinness Pro14Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:35
6505
28-е февраля
Лейнстер ЛайнзГлазго
Основное время
1,25
24,00
3,85
1,85
45.50
1,85
1,45
51.50
2,60
2,70
39.50
1,40
22:35
6494
28-е февраля
ЭдинбургКардифф
Основное время
1,14
28
5,75
1,90
43.50
1,80
1,45
49.50
2,65
2,80
37.50
1,40
20:00
6681
29-е февраля
МанстерСкарлетс
Основное время
1,22
26
4,15
20:15
6766
29-е февраля
ДрэгонсЦентрал Чиитас
Основное время
2,00
18,50
1,85
1,90
37.50
1,80
1,40
43.50
2,70
2,85
31.50
1,35
16:00
6767
1-е марта
Саутерн КингсКоннахт
Основное время
5,25
29
1,16

РЕГБИ. Регби-15. Guinness Pro14Итоги

ПобедаДа
-
-
-
18:00
6774
20-е июня
Guinness Pro14 19/20. Гранд-финал. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+15)
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