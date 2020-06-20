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РЕГБИ. Регби-15. Guinness Pro14Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
1,25
24,00
3,85
1,85
45.50
1,85
1,45
51.50
2,60
2,70
39.50
1,40
28-е февраля
Основное время
1,14
28
5,75
1,90
43.50
1,80
1,45
49.50
2,65
2,80
37.50
1,40
29-е февраля
Основное время
1,22
26
4,15
—
—
—
29-е февраля
Основное время
2,00
18,50
1,85
1,90
37.50
1,80
1,40
43.50
2,70
2,85
31.50
1,35
1-е марта
Основное время
5,25
29
1,16
—
—
—
РЕГБИ. Регби-15. Guinness Pro14Итоги
ПобедаДа
-
-
-
Все коэффициенты на данное событие (+15)