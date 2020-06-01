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РЕГБИ. Регби-15. Франция. Топ 14Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:30
6935
29-е февраля
Расинг Метро 92Ла Рошелль
Основное время
1,35
23,00
3,35
20:00
6901
29-е февраля
АгенКлермон
Основное время
2,75
21,00
1,50
20:00
6938
29-е февраля
БайоннТулуза
Основное время
2,65
21,00
1,50
20:00
6933
29-е февраля
Сексьон ПалуаМонпеллье
Основное время
1,75
21,00
2,15
22:45
6955
29-е февраля
БривЛион Олимпик Университэйр
Основное время
2,35
21,00
1,60
14:30
6897
1-е марта
Бегл БордоКастрес Олимпик
Основное время
1,06
34
8,75
18:50
1173
1-е марта
ТулонСтэйд Франсе Париж
Основное время
1,12
29
6,25

РЕГБИ. Регби-15. Франция. Топ 14Итоги

ПобедаДа
-
-
-
21:00
7044
1-е июня
Франция. Топ 14 19/20. Гранд-финал. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+18)
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