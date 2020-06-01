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РЕГБИ. Регби-15. Франция. Топ 14Основная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
1,35
23,00
3,35
—
—
—
29-е февраля
Основное время
2,75
21,00
1,50
—
—
—
29-е февраля
Основное время
2,65
21,00
1,50
—
—
—
29-е февраля
Основное время
1,75
21,00
2,15
—
—
—
29-е февраля
Основное время
2,35
21,00
1,60
—
—
—
1-е марта
Основное время
1,06
34
8,75
—
—
—
1-е марта
Основное время
1,12
29
6,25
—
—
—
РЕГБИ. Регби-15. Франция. Топ 14Итоги
ПобедаДа
-
-
-
Все коэффициенты на данное событие (+18)