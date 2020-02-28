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РЕГБИ. Регби-15. Франция. Про Д2Основная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
1490
28-е февраля
БезьерсМон Де Марсан
Основное время
1,35
21,00
3,40
22:00
1652
28-е февраля
ВанВРДР
Основное время
1,03
38
11,00
22:00
1464
28-е февраля
КаркассонМонтобан
Основное время
1,30
23,00
3,70
22:00
3845
28-е февраля
ПерпиньянРаун Нормандия
Основное время
1,01
41
14,25
22:00
1441
28-е февраля
ПровансСтад Ориллакуа
Основное время
1,25
24,00
4,00
22:45
3640
28-е февраля
Коломье РегбиОйонна
Основное время
1,40
21,00
3,10
1,85
42.50
1,85
2,75
36.50
1,40
1,40
48.50
2,70
16:25
1544
1-е марта
Суайо АнгулемУсон Невер
Основное время
1,60
21,00
2,40
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