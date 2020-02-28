Моя линия
РЕГБИ. Регби-15. Франция. Про Д2Основная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
1,35
21,00
3,40
—
—
—
28-е февраля
Основное время
1,03
38
11,00
—
—
—
28-е февраля
Основное время
1,30
23,00
3,70
—
—
—
28-е февраля
Основное время
1,01
41
14,25
—
—
—
28-е февраля
Основное время
1,25
24,00
4,00
—
—
—
28-е февраля
Основное время
1,40
21,00
3,10
1,85
42.50
1,85
2,75
36.50
1,40
1,40
48.50
2,70
1-е марта
Основное время
1,60
21,00
2,40
—
—
—