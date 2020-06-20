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РЕГБИ. Регби-15. Англия. Премьер-ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
1,50
18,25
2,65
1,85
35.50
1,85
1,40
41.50
2,75
2,90
29.50
1,35
29-е февраля
Основное время
1,45
22,00
2,75
—
—
—
29-е февраля
Основное время
1,60
20,00
2,45
1,85
41.50
1,85
2,75
35.50
1,40
1,40
47.50
2,70
29-е февраля
Основное время
3,05
22,00
1,40
1,85
43.50
1,85
2,70
37.50
1,40
1,40
49.50
2,70
1-е марта
Основное время
1,70
22,00
2,20
—
—
—
1-е марта
Основное время
1,50
22,00
2,70
—
—
—
РЕГБИ. Регби-15. Англия. Премьер-ЛигаИтоги
ПобедаДа
-
-
-
Все коэффициенты на данное событие (+15)