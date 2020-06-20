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РЕГБИ. Регби-15. Англия. Премьер-ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
22:45
6449
28-е февраля
ГлостерСейл Шаркс
Основное время
1,50
18,25
2,65
1,85
35.50
1,85
1,40
41.50
2,75
2,90
29.50
1,35
18:00
6451
29-е февраля
Лестер ТайгерзВорчестер Варриорз
Основное время
1,45
22,00
2,75
18:00
6608
29-е февраля
Нортгемптон СэйнтсСарацины
Основное время
1,60
20,00
2,45
1,85
41.50
1,85
2,75
35.50
1,40
1,40
47.50
2,70
18:00
6455
29-е февраля
ХарлекинЭксетер Шифс
Основное время
3,05
22,00
1,40
1,85
43.50
1,85
2,70
37.50
1,40
1,40
49.50
2,70
17:30
1922
1-е марта
Лондон АйришУоспс
Основное время
1,70
22,00
2,20
18:00
6601
1-е марта
Бат РегбиБристол
Основное время
1,50
22,00
2,70

РЕГБИ. Регби-15. Англия. Премьер-ЛигаИтоги

ПобедаДа
-
-
-
15:00
6657
20-е июня
Англия. Премьер-лига 19/20. Гранд-финал. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+15)
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