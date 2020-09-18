Избранное
LIVE102
Видео
30
Скоро
Популярное317Российская Премьер-Лига56Лига чемпионов УЕФА. Квалификация11Лига Европы УЕФА. Квалификация46АПЛ33Бундеслига23Примера28Серия A27Лига 127КХЛ24NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)5ATP. Рим. Италия16WTA. Рим. Италия14NBA. Плей-офф. Орландо3Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби2
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Гольф
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Футзал
Шоу-бизнес
1000
Моя линия

РЕГБИ. Регби-13. RFL Challenge CupОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
1233
18-е сентября
Каталэнс ДрагонсСелфорд Сити Редс
Основное время
1,28
24,00
3,55
22:15
3977
18-е сентября
Лидс РиносХалл Кингстон Роверс
Основное время
1,21
27
4,30
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию30
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru