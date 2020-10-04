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РЕГБИ. Регби-13. Австралия. NRLОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
12-е марта
Основное время
1,40
22,00
3,15
—
—
—
13-е марта
Основное время
1,30
24,00
3,65
—
—
—
13-е марта
Основное время
1,85
19,50
2,00
—
—
—
14-е марта
Основное время
1,45
21,00
2,80
—
—
—
14-е марта
Основное время
1,65
20,00
2,30
—
—
—
14-е марта
Основное время
2,90
21,00
1,45
—
—
—
15-е марта
Основное время
2,25
19,50
1,70
—
—
—
15-е марта
Основное время
1,80
19,00
2,05
—
—
—
РЕГБИ. Регби-13. Австралия. NRLИтоги
ПобедаДа
-
-
-
4-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+16)