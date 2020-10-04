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РЕГБИ. Регби-13. Австралия. NRLОсновная линия

Победитель1X2
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12:05
6013
12-е марта
Парраматта ЭлсКентербери Булдогс
Основное время
1,40
22,00
3,15
10:00
1237
13-е марта
Канберра РайдерзГолд Коаст Титанс
Основное время
1,30
24,00
3,65
12:05
4576
13-е марта
Норс Квиинслэнд КаубойзБрисбейн Бронкос
Основное время
1,85
19,50
2,00
07:00
3373
14-е марта
Ньюкасл НайтсНью Зиланд Уорриорс
Основное время
1,45
21,00
2,80
09:30
3778
14-е марта
Саут Сидней РэббитоузКронулла Шаркс
Основное время
1,65
20,00
2,30
11:35
5131
14-е марта
Пенрит ПантерзСидней Рустерс
Основное время
2,90
21,00
1,45
08:05
3792
15-е марта
Мэнли Си ИглзМелбурн Шторм
Основное время
2,25
19,50
1,70
10:15
6696
15-е марта
Сент Джордж ИллаварраВестс Тайгерз
Основное время
1,80
19,00
2,05

РЕГБИ. Регби-13. Австралия. NRLИтоги

ПобедаДа
-
-
-
09:00
3198
4-е октября
Австралия. NRL 2020. Гранд-финал. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+16)
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