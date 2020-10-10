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РЕГБИ. Регби-13. Австралия. NRLОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е марта
Основное время
1,40
22,00
3,15
—
—
—
13-е марта
Основное время
1,30
24,00
3,65
—
—
—
13-е марта
Основное время
1,85
19,50
2,00
—
—
—
14-е марта
Основное время
1,45
21,00
2,80
—
—
—
14-е марта
Основное время
1,65
20,00
2,30
—
—
—
14-е марта
Основное время
2,90
21,00
1,45
—
—
—
15-е марта
Основное время
2,25
19,50
1,70
—
—
—
15-е марта
Основное время
1,80
19,00
2,05
—
—
—
РЕГБИ. Регби-13. Австралия. NRLИтоги
ПобедаДа
-
-
-
4-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+16)
РЕГБИ. Регби-13. Англия. СуперлигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
2,25
19,25
1,70
—
—
—
29-е февраля
Основное время
6,25
25
1,12
—
—
—
Основное время
1,60
20,00
2,45
—
—
—
1-е марта
Основное время
2,35
20,00
1,60
—
—
—
1-е марта
Основное время
1,40
19,75
3,00
—
—
—
РЕГБИ. Регби-13. Англия. СуперлигаИтоги
ПобедаДа
-
-
-
10-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+12)