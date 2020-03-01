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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. UFCОсновная линия

Победитель1X2
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01:00
4422
1-е марта
Наурдиев И.Брэди Ш.
Весь поединок
1,83
-
1,98
3,20
2.50
1,35
01:00
4399
1-е марта
Круз А.Карлайл С.
Весь поединок
1,55
-
2,45
2,60
2.50
1,50
01:00
4446
1-е марта
Браун Т.Дж.Гриффин Дж.
Весь поединок
2,10
-
1,72
2,30
2.50
1,62
01:00
5240
1-е марта
Пена Л.Гарсия С.
Весь поединок
1,35
-
3,20
2,45
2.50
1,55
01:00
4429
1-е марта
Тыбура М.Спивак С.
Весь поединок
2,01
-
1,80
1,75
2.50
2,08
01:00
4410
1-е марта
Аллен Б.Брис Т.
Весь поединок
2,08
-
1,75
1,85
2.50
1,95
01:00
4418
1-е марта
Сильва Г.Филиппс К.
Весь поединок
1,80
-
2,02
2,60
2.50
1,50
04:00
6032
1-е марта
Доусон Г.Миннер Д.
Весь поединок
1,20
-
4,50
1,62
1.50
2,30
04:00
4434
1-е марта
Андерсон М.Дюмонт Виана Н.
Весь поединок
1,42
-
2,85
2,25
1.50
1,65
04:00
4419
1-е марта
Куцелаба И.Анкалаев М.
Весь поединок
2,97
-
1,40
2,15
1.50
1,70
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