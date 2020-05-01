Избранное
LIVE48
Видео
15
Скоро
Популярное128Россия. РПЛ. КиберЛига Pro Series #413Россия. РПЛ. SRL8Беларусь. Высшая лига24Россия. 4х4 Division. (2 тайма по 10 мин. грязного времени)1FIFA 20. Кубок Матч ТВ2FIFA 20. Лига Про14FIFA. eSports Battle. Champions League B27FIFA. eSports Battle. League of Nation12FIFA. eSports Battle. Night Champions League B1FIFA. eSports Battle. Premier League1Шорт-хоккей. Лига Про. (3 периода по 10 мин.)7Лига Про. Мужчины. Зал А42Лига Про. Мужчины. Зал А52Лига Про. Мужчины. Зал А61Setka Cup4TT-Cup1Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-33Лотерея. Россия. Stoloto. 12/241Лотерея. Россия. Stoloto. 6 из 451Лотерея. Россия. Stoloto. 7 из 493
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Дартс
Политика
Смешанные единоборства1
Снукер
Телеигра
Шахматы
Шоу-бизнес
Моя линия

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. Tylko JedenОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
2290
1-е мая
Краковяк М.Романовский Т.
Весь поединок
1,96
-
1,76
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию15
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru