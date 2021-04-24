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MMA. MMA. Professional Fighters LeagueОсновная линия

Победитель1X2
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00:30
3948
24-е апреля
Алиев А.Одинцов М.
Весь поединок
1,65
-
2,10
00:30
3976
24-е апреля
Даймонд Т.Чо Сон Бин
Весь поединок
1,30
-
3,20
00:30
3971
24-е апреля
Дженкинс Б.Палмер Л.
Весь поединок
3,55
-
1,25
00:30
3955
24-е апреля
Дизи Э.Уэйд К.
Весь поединок
2,95
-
1,35
00:30
3964
24-е апреля
Лохнейн Б.Мораес Ш.
Весь поединок
1,50
-
2,40
00:30
3973
24-е апреля
Люттербах Ж.Манфио Р.
Весь поединок
1,35
-
2,95
00:30
3949
24-е апреля
Мартинес А.Раджабов Л.
Весь поединок
3,20
-
1,30
00:30
3957
24-е апреля
Петтис Э.Коллард К.
Весь поединок
1,15
-
4,75
00:30
3974
24-е апреля
Хайбулаев М.Стоядинович Л.
Весь поединок
1,15
-
4,75
00:30
3975
24-е апреля
Шульте Н.Хелд М.
Весь поединок
1,18
-
4,30
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