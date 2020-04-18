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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. NFGОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
2176
18-е апреля
Дробов К.Сакевич П.
Весь поединок
1,50
-
2,40
17:00
1719
18-е апреля
Кулак И.Альшаников Т.
Весь поединок
1,15
-
4,75
17:00
2241
18-е апреля
Машко А.Середа Д.
Весь поединок
1,75
-
1,95
17:00
2214
18-е апреля
Пастухов Д.Федорович А.
Весь поединок
1,50
-
2,40
17:00
1286
18-е апреля
Позняк В.Таиханов А.
Весь поединок
1,10
-
5,80
17:00
1370
18-е апреля
Шереметьев В.Пирожник Н.
Весь поединок
1,85
-
1,85
19:00
2381
18-е апреля
Бурый В.Алексеевич С.
Весь поединок
4,00
-
1,20
19:00
2328
18-е апреля
Кудин А.Голуб И.
Весь поединок
1,85
-
1,85
19:00
2375
18-е апреля
Мишкевич В.Скарбовский В.
Весь поединок
1,30
-
3,20
19:00
2378
18-е апреля
Рожков Р.Нестеренок П.
Весь поединок
1,20
-
4,00
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