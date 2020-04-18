Моя линия
СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. NFGОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18-е апреля
Весь поединок
1,50
-
2,40
—
—
—
18-е апреля
Весь поединок
1,15
-
4,75
—
—
—
18-е апреля
Весь поединок
1,75
-
1,95
—
—
—
18-е апреля
Весь поединок
1,50
-
2,40
—
—
—
18-е апреля
Весь поединок
1,10
-
5,80
—
—
—
18-е апреля
Весь поединок
1,85
-
1,85
—
—
—
18-е апреля
Весь поединок
4,00
-
1,20
—
—
—
18-е апреля
Весь поединок
1,85
-
1,85
—
—
—
18-е апреля
Весь поединок
1,30
-
3,20
—
—
—
18-е апреля
Весь поединок
1,20
-
4,00
—
—
—