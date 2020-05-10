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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. MMA. UFCОсновная линия

Победитель1X2
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01:30
3890
10-е мая
Спэнн Р.Алви С.
Весь поединок
1,22
-
4,30
1,60
2.50
2,35
03:00
2085
10-е мая
Луке В.Прайс Н.
Весь поединок
1,32
-
3,40
1,37
2.50
3,05
03:00
2097
10-е мая
Нганну Ф.Розенстрейк Я.
Весь поединок
1,30
-
3,45
1,40
2.50
2,95
03:00
2142
10-е мая
Роса Ч.Митчелл Б.
Весь поединок
2,50
-
1,53
2,65
2.50
1,47
03:00
2207
10-е мая
Серроне Д.Петтис Э.
Весь поединок
2,07
-
1,76
1,75
2.50
2,08
03:00
2376
10-е мая
Сехудо Г.Круз Д.
Весь поединок
1,37
-
3,10
2,70
4.50
1,47
3,00
3.50
1,37
3,50
2.50
1,30
03:00
2398
10-е мая
Соуза Р.Холл Ю.
Весь поединок
1,73
-
2,10
1,90
2.50
1,90
03:00
2418
10-е мая
Стивенс Дж.Каттар К.
Весь поединок
3,15
-
1,36
03:00
2429
10-е мая
Харди Г.Ди Кастро Й.
Весь поединок
1,56
-
2,43
1,55
2.50
2,45
03:15
3891
10-е мая
Эспарса К.Ватерсон М.
Весь поединок
1,65
-
2,25
4,20
2.50
1,22
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