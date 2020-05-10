Моя линия
СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. MMA. UFCОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
10-е мая
Весь поединок
1,22
-
4,30
1,60
2.50
2,35
—
—
10-е мая
Весь поединок
1,32
-
3,40
1,37
2.50
3,05
—
—
10-е мая
Весь поединок
1,30
-
3,45
1,40
2.50
2,95
—
—
10-е мая
Весь поединок
2,50
-
1,53
2,65
2.50
1,47
—
—
10-е мая
Весь поединок
2,07
-
1,76
1,75
2.50
2,08
—
—
10-е мая
Весь поединок
1,37
-
3,10
2,70
4.50
1,47
3,00
3.50
1,37
3,50
2.50
1,30
10-е мая
Весь поединок
1,73
-
2,10
1,90
2.50
1,90
—
—
10-е мая
Весь поединок
3,15
-
1,36
—
—
—
10-е мая
Весь поединок
1,56
-
2,43
1,55
2.50
2,45
—
—
10-е мая
Весь поединок
1,65
-
2,25
4,20
2.50
1,22
—
—
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