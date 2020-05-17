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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. MMA. MMA. SERIES: TIME OF NEW HEROESОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
2580
17-е мая
Барсуков Д.Семенов А.
Весь поединок
3,20
-
1,30
17:00
2597
17-е мая
Шумилин Д.Белоусов В.
Весь поединок
3,20
-
1,30
17:00
2671
17-е мая
Рыбаков В.Кысса В.
Весь поединок
1,75
-
1,95
17:00
2776
17-е мая
Пузырев В.Тартенас Л.
Весь поединок
3,20
-
1,30
17:00
2794
17-е мая
Хачатрян В.Гончаров Н.
Весь поединок
1,60
-
2,20
17:00
2831
17-е мая
Доронин Т.Маслов С.
Весь поединок
2,20
-
1,60
17:00
2867
17-е мая
Бобрышев С.Ваганов Д.
Весь поединок
2,10
-
1,65
17:00
2972
17-е мая
Яковлев С.Шилимов А.
Весь поединок
2,20
-
1,60
17:00
3251
17-е мая
Шингаренко А.Богданов И.
Весь поединок
2,40
-
1,50
17:00
3255
17-е мая
Ходжанов С.Дурыманов Ф.
Весь поединок
4,00
-
1,20
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